عيادة طبية وخدمات متميزة.. تكثيف جولات بعثة السياحة بسكن الحجاج بالسعودية

وزيرا الهجرة والإسكان يتلقيان تقريرًا شاملًا عن آخر مستجدات مكافحة

كتب يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة، إن لجان بعثة الحج السياحي كثفت من جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة، للإطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين الحاج وشركة السياحة بالسكن، و تتواجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في ضوء توافد حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة وفي إطار توجيهات وزير السياحة والآثار لبعثة الحج السياحى بالأراضي المقدسة يتفقد مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل يومى والاطمئنان على الحجاج لحين عودتهم بسلامة الله الى ارض الوطن.

وشددت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي على اللجان الفرعية بمنطقة العزيزية والأحياء الواقعة بالنطاق الإشرافية والجغرافي للمنطقة بمكة المكرمة، للمرور المتواصل ومتابعة مقار إقامة حجاج السياحة بتلك المناطق والمقابلة الشخصية مع الحجاج لسؤالهم عن أحوالهم، وقد خصصت بعثة الحج السياحي لجنة دائمة بتلك المناطق ودعمتها بالمشرفين ذوي الخبرة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بالاهتمام الخاص بالحج البري والإقتصادي ، وتشهد بعثة الحج السياحي تنسيقا كبيرا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة التي تقوم كذلك بالتواصل على مدار الساعة مع شركات السياحة للإطمئنان على أحوال الحجاج .

وقامت بعثة الحج السياحي بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية لتوفير مقر لعيادة طبية لخدمة الحجاج بمنطقة العزيزية كما قامت بالتعميم في كافة أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي للإعلام بمقر العيادة الطبية لخدمة أكبر قدر ممكن من حجاج السياحة المقيمين بالمنطقة.

وشددت رئيس بعثة الحج السياحي على ضرورة التنسيق مع مشرفي أماكن الإقامة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال الحجاج فور وصولهم وتوفير سبل الراحة والمعيشة بالسكن وإنهاء كل إجراءات التسكين في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات تواجههم، كما يتم توجيه جميع مشرفي الشركات السياحية ببذل أقصى جهد لخدمة حجاج السياحة كما تقوم اللجان الفرعية بالتأكد من توفير الباصات لهم لنقلهم من السكن إلى الحرم والعكس والتأكد من توافر تلك البصات بمواقيت محددة للتوجه للصلاة بالحرم المكي وذلك وفقا لضوابط الحج السياحي لهذا الموسم.

و أكدت رئيس البعثة على ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجان بكافة مناطق تواجد حجاج السياحة على مدار الساعة والمرور على كافة مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والاطمئنان واستقبال كافة الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية الرسمي للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التي توفرها وزارة السياحة والآثار ولحين انتهاء موسم الحج السياحي وعودة كافة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وتجدر الإشارة بأنه تم حصر إجمالي عدد الحجاج السياحة بمستويات الحج المختلفة (اقتصادي تحسين - بري - بري تحسين) وانتهى الحصر بإجمالي عدد (5000) حاج تقريبا مقرر إقامتهم بمنطقة العزيزية والمناطق المحيطة بها .