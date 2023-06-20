بمناسبة عيد الأضحى.. قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن إعانات يوليو لمستحقي بيت الزكاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتقديم موعد صرف الإعانة لشهر يوليو المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتكون غدًا الأربعاء الموافق 21 من يونيو 2023.

وأوضح ىبيْت الزّكاة والصَّدَقات في بيان له، اليوم، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر مضاعفة الإعانة لهذا الشهر لجميع المستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد بيت الزكاة أن تلك الإعانات تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

ويقدم، بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها.

ويحرص بيت الزكاة والصدقات المصري على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

وأعلن "بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ، في بيان له، أمس، إتمام إجراءات تسديد ديون 25 غارماً وغارمة خلال شهر يونيو الجاري ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس أو اوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها.

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