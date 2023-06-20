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مصر للطيران: إقلاع 18 رحلة جوية لنقل 5400 حاج على مدار اليوم

11:50 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
مصر للطيران: إقلاع 18 رحلة جوية لنقل 5400 حاج على مدار اليوم

طائرة مصر للطيران ارشيفية

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كتب- محمد عبيد:

تقلع 18 رحلة جوية على مدار الـ 24 ساعة لنقل 5400 حاج من حجاج بعثة وزارات السياحة والأثار والداخلية والتضامن والشباب والرياضة والنقل والصحة، وحجاج قرعة الجيزة والقليوبية وتضامن كفر الشيخ والمؤسسة والمركزية وبنى سويف، والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران: تتضمن رحلات اليوم 10 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة، و8 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة.

من جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت تكثيف الجسر الجوي لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الحالي.​

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