أمطار 30%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا السبت، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4 درجات؛ ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (%30 تقريبًا) على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه بداية من السبت تبدأ حالة الطقس تتأثر بمصادر كتل هوائية مختلفة شمالية قادمة من على البحر المتوسط، كما ستتلاشى الأتربة والرمال المثارة بداية من مساء اليوم؛ ليسود المزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من حالة الطقس غدًا السبت وتنخفض درجات الحرارة مقارنة باليوم بنحو من 5 إلى 6 درجات؛ لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.