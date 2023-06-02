تسليم شهادات تخرج طلاب NIS الدولية في مركز المنارة للمؤتمرات (صور)

تصوير- محمود بكار:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية، في حفل تخريج طلاب مدرسة NIS الدولية في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل تخريج طلاب المدرسة فرع التجمع الخامس، والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة نيرمين إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبداللطيف العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة المدارس، وضيف الشرف الدكتور مصطفى الفقي، في حضور أكثر من 350 طالبًا وطالبة، في قاعة المنارة.

كما شهد حفل التخرج حضور عدد من الشخصيات العامة، منها الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، ومقدم البرامج في قناة الزمالك خالد الغندور.

وكانت مدارس نيرمين إسماعيل (NIS) أعلنت افتتاحها لفرع جديد لها بغرب القاهرة بمشروع “O West” بمدينة السادس من أكتوبر في خطوة لإظهار حرصها على التوسع بنظامها التعليمي بمصر.

وأشارت (NIS) إلى أن الفرع الجديد لها يقدم المنهج التعليمي البريطاني والأمريكي كما يشتمل على ملاعب رياضية وصالات مغطاة، ومختبرات ابتكار، وساحات فنية متعددة.

جدير بالذكر أن NIS تعتبر واحدة من أكبر المدارس الدولية في مصر، فلديها ستة فروع تستوعب أكثر من 11 ألف طالب ذوي درجات تنافسية عالية في جميع الشهادات، يتم تعليمهم على أيدي 1,500 معلم مؤهل إلى جانب تخرج 7,000 طالب من مدارسها.

وكشفت عن استخدامها لأساليب معتمدة عالميًا في جودة التعليم من خلال تطبيق نظام EdTech، الذي أهمية قصوى لطلابها من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجية في فصولها لخلق تجربة تعليمية أكثر جاذبية وشمولية.