الرئيس السيسي وأمير قطر يطلقان مبادرة لدعم الشعب السوداني
(مصراوي):
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال.
واتفق الرئيس السيسي والشيخ تميم على إطلاق مبادرة لدعم الشعب السوداني.
سوق مصراوى
-
ماهو أفضل زيت للسيارات يناسب الطقس الحار؟تفاصيل
-
أفضل هدايا تفضلها نساء برج الجوزء أبرزها الشيكولاته والمجوهراتتفاصيل
-
طريقة عمل شيكولاته النوتيلا في المنزلتفاصيل
-
"البين باج".. للجلوس بشكل مريح إليك أفضل أنواع ديكورات الكراسي القماشتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات نسائية مطلية بالذهب بأسعار تبدأ من 64 جنيهاتفاصيل
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
فيديو قد يعجبك: