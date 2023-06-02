حدث في 8 ساعات| إجازات يونيو وقرار من المترو بشأن مباراة الأهلي وموعد تحسن الطقس

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اتسقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، وقرار عاجل من المترو بشأن مباراة الأهلي والوداد، وخريطة إجازات شهر يونيو، والأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يستقبل جيل بايدن في قصر الاتحادية (فيديو)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، السيدة چِل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

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انتصار السيسي ترحب بجيل بايدن في القاهرة: خطوة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جو بادين، في مستهل زيارتها لجمهورية مصر العربية.

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قرار عاجل من المترو بشأن مباراة الأهلي والوداد الأحد المقبل

اتخذت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى المعروف باسم الخط الأخضر قرارا عاجلا بشأن مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

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منها 5 أيام متصلة.. تعرف على إجازات شهر يونيو

يحل عيد الأضحى المبارك، في نهاية شهر يونيو الجاري، بناء على أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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المقاولون العرب: إنزال لوحة إعلانات عملاقة قبل سقوطها في الشرابية

أعلنت شركة المقاولون العرب، إنقاذ منطقة الشرابية من سقوط لوحة إعلانات عملاقة بارتفاع 25 مترًا وعرض 30 مترًا، إثر الرياح الشديدة بالقاهرة أمس.

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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، فأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى وصلت إلى 40 درجة مئوية.

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الأرصاد: الحرارة الآن بالقاهرة الكبرى 40 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة لها، فإن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

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