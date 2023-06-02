4 أفعال للمسلم عند الحر الشديد.. يوضحها مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عدة إجراءات للمسلم عليه أن يفعلها عند اشتداد الحر، بالتزامن مع موجة الطقس السئ التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح المجمع في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة، حال المسلم عند اشتداد الحر:

- يشكر نعم الله عز وجل.

- يخفف المعاناة عن أصحاب المهن.

- يتصدق على الفقراء.

- يرحم الطيور والحيوانات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة لها، فإن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٤٠ درجة مئوية..

وأوضحت عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم، أنه تنشط الرياح الجنوبية الغربية الجافة التى يصاحبها انخفاض فى نسب الرطوبة و إثارة الرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد الأيام حتى الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وذكرت في بيان لها، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

ويشهد يوم السبت فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الخميس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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