بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة
(مصراوي):
وجّه الدكتور هاني الناظر، عميد المعهد القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، نصيحة مهمة بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم.
وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك :"أنصح الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل".
وأشار إلى ضرورة الحرص على تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفوراً، وقرص يوميا ولمدة أسبوع.
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