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​بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة

09:30 ص الجمعة 02 يونيو 2023
​بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة

العاصفة الترابية

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(مصراوي):

وجّه الدكتور هاني الناظر، عميد المعهد القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، نصيحة مهمة بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك :"أنصح الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل".

وأشار إلى ضرورة الحرص على تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفوراً، وقرص يوميا ولمدة أسبوع.

سوق مصراوى

العاصفة الترابية هاني الناظر التقلبات الجوية

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​بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة