​بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة

(مصراوي):

وجّه الدكتور هاني الناظر، عميد المعهد القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، نصيحة مهمة بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك :"أنصح الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل".

وأشار إلى ضرورة الحرص على تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفوراً، وقرص يوميا ولمدة أسبوع.