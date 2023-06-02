​​​كيف تحمي نفسك من الأتربة في فترة ما بين المواسم؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، أن طقسًا شديد الحرارة يضرب نهار اليوم الجمعة، مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يعتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

ووفق بيان الهيئة، تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 - الصغرى 24، بينما تسجل في السواحل الشمالية الغربية: 33 - 20، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبمدن القناة وخليج السويس: 40 - 21، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 40 - 28، وفي شمال الصعيد: 42 - 25، وفي جنوب الصعيد: 43 - 28.

وتكون الفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، فيما تكون فرص الأمطار خفيفة رعدية أحيانًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

وتستمر ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعة 40كم/س على أغلب الأنحاء بينما تكون معتدلة في جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من الطقس، ونصحت المواطنين بالسير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، كما ناشدت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر البقاء في المنازل، التي وجهت بضرورة إغلاق نوافذها وأبوابها بإحكام، مع تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة عبرها.

وكذلك، نصحت الهيئة قائدي المركبات على مختلف الطرق القيادة بحذر وخاصة على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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