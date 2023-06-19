20 ألف فرصة عمل.. عشماوي يشيد بمشروع المناطق التجارية بكفر الشيخ -موعد الافتتاح

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مشروع إنشاء مناطق لوجستية/ تجارية/ ترفيهية/ اجتماعية/ إدارية/ تعليمية/ خدمية، بمحافظة كفر الشيخ، يوفر فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، ومكاتب خدمات/ إدارية، وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال ٣٦ شهرًا من الآن .

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتَين "لوجستية/ تجارية" بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة ٢٢ فدانًا تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد، وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية.. وغيرها من الأنشطة الأخرى"؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، بحضور المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فير نبرو جلوبال".

وأضاف عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية؛ ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية؛ الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات .