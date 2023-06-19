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BBC

متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

09:52 ص الإثنين 19 يونيو 2023
متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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السيسي وزير الدفاع محمد زكي

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