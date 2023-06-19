متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.