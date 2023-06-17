بالشعر الأحمر.. أحدث ظهور لحياة الدرديري وزوجها توفيق عكاشة
كتب- محمد شاكر:
ظهر الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة وزوجته الإعلامية حياة الدرديري، في لوك جديد بالشعر الأحمر، في أحد مطاعم العاصمة.
وكان آخر ظهور لهما، الشهر الماضي، أثناء تقديم واجب العزاء في الفنان مصطفى درويش، الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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