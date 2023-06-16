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BBC

طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار بهذه المناطق

03:04 م الجمعة 16 يونيو 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث يبدأ الأسبوع باستمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت في بيان لها، اليوم، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ومعتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضحت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وذكرت أن يومي الاثنين والثلاثاء يشهدان فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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