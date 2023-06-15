جامعة المنيا تمنح باحث درجة الدكتوراه في "بساتين الفاكهة"

كتب- أحمد جمعة:

وافقت جامعة المنيا على منح الباحث محمد عبدالمنعم أمين، درجة الدكتوراه عن رسالته تحت عنوان "تأثير عدد السوباطات والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة على الأثمار في نخيل البلح الصعيدي"، عن الدراسة التي أجريت خلال موسمي 2019 و 2020 بالواحات الداخلة.

وتهدف التجربة لدراسة تأثر عدد السوباطات لكل نخلة والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة على الأثمار والخصائص الفيزيائية والكيميائية لثمار البلح.

ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الرسالة أن الصفات الفيزيائية للثمار مثل وزن الثمار، اللب، البذور: وجد أنه بزيادة النسبة بين عدد السوباطات لكل نخلة والنسبة بين عدد الأوراق لكل سوباطة يحدث زيادة فى وزن كل من الثمار واللب.

وكانت التوصية النهائية للدراسة بناءً على النتائج المتحصل عليها خلال التجربة، يمكن التوصية باستخدام 10 سوباطات نخلة + 9 أوراق سوباطة حيث كانت أفضل المعاملات لثمار نخيل البلح صنف صعيدي تحت ظروف الواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

شملت لجنة الإشراف والحكم الدكتور فاروق حسن عبد العزيز أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، المرحوم الدكتور فيصل فاضل أحمد حسن، أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا، وكان في لجنة الممتحنين، الدكتور أيمن كمال أحمد محمد، أستاذ الفاكهة بكلية الزراعة جامعة أسيوط، الدكتور حمدى ابراهيم محمود، أستاذ الفاكهة ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب جامعة المنيا، الدكتور فاروق حسن عبد العزيز، أستاذ الفاكهة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنيا.

​