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BBC

السيسي: والله العظيم ما دفعنا جنيه من الموازنة للعاصمة الإدارية

06:33 م الأربعاء 14 يونيو 2023
السيسي: والله العظيم ما دفعنا جنيه من الموازنة للعاصمة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - مصراوي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحداً من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية.

وقال الرئيس السيسي خلال الحوار الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، الأربعاء:ما دفعناش فى العاصمة، وهل دفعنا جنيه للموازنة فى العلمين؟، والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة ".

وتابع:"العاصمة الإدارية بدأت فكرة، وبدأنا تعظيم القدرات، وأدخلنا المكينة، كي تكون الدولة المصرية في مستوى إداري متقدم".

وأضاف الرئيس السيسي:"المشكلة كل واحد مننا عاوز ياخد الأقصى والمثال في كل شئ، مش ممكن هنقدر نعمل ده، الحوار الوطني خطوة، الحركة في الدولة وكل حتة في الدنيا بيطلب، اتفقنا واحنا بنناقش أي موضوع بنقول ان دي خطوة من الخطوات، والعفو الرئاسي خطوة من الخطوات".

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