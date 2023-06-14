السيسي: أنا ما بخافش.. وربنا نجى مصر من مصير دول تانية

كتب - مصراوي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الحديث في الماضي مرة أخرى، قائلا:"لا نستطيع أن نتحدث في الماضى لأن الماضي كان ممكن يخليكوا في خراب".

وتابع الرئيس السيسي خلال الحوار الوطني للشباب بالإسكندرية، الأربعاء:"إن نجاكم ربنا مرة ما تستنوش ينجيكم كل مرة، والفضل لله ولما بنقول كدة الناس تستغرب وتقول مش انت اللى اتحركت ولكن ربنا اللى نجاكم يا مصريين".

وأضاف:"اسمعوا كلكوا يمكن كان يبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية، الفضل هنا لله، ربنا نجاكوا يا مصريين، هو أنا اللي جيبت الناس دي؟، اتعملت حالة، وأفرزت والدولة فكت، وعملنا انتخابات، والبرلمان جاب اللي انتوا شوفتوا، وعملتوا انتخابات رئاسية جابت اللي انتوا شوفتوه، خراب في خراب يعني".

وأوضح:" ليه بتطلبوا كل حاجة كاملة والبلد شافت اللي شافته، الاحتياطي اللي كان موجود خلص في سنة ونص، أنا ما بخافش، ولو خوفت كنتوا زمانكوا كلكوا في خراب ودمار، بتطلب الحد الأقصى في كل شيئ ليه، هي الدولة المصرية معاها أموال؟".