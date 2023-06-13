موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (شبورة ورياح)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الادارية 34 22

6 اكتوبر 35 23

بنهــــا 34 22

دمنهور 34 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 21

دمياط 27 22

بورسعيد 26 22

الإسماعيلية 34 21

السويس 35 22

العريش 27 21

رفح 26 21

رأس سدر 36 22

نخل 34 16

كاترين 28 15

الطور 37 27

طابا 35 24

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 33 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 26

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 35 26

أسيوط 36 27

سوهاج 43 27

قنا 43 28

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 42 26