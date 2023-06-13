تطورات العاصفة الترابية.. تضرب هذه المنطقة الآن

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية آخر تطورات العاصفة الترابية الآن والمناطق التي تتأثر بها.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، قبل دقائق، إن أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة تصل إلى حد العاصفة الآن على شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تتقدم خلال الفترة القليلة القادمة لتؤثر على مناطق من خليج السويس، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى (جنوب القاهرة) يوجد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة، لا تصل إلى حد العاصفة.