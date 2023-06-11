"سلامة الغذاء": 86 مأمورية رقابية على المصانع.. ورفض 5 رسائل غذائية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 19 ،خلال الفترة من 2 - 9 يونيو الجاري، والذي تضمن قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 86 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 6 منشآت غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 5 مصانع، وجار إدراجها بالقائمة البيضاء.

وأشار التقرير إلى أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغ 28 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت منشأتان لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجار إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1501 إذن تصدير لحاصلات زراعية، منوها بأن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بلغ 4000 رسالة بواقع 210000 طن، تنوعت ما بين 360 صنفا من خضر وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة من 134 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر (هولندا، السعودية والسودان).

وأضاف أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1110 رسائل بواقع 331 ألفا و929 طنا، تم رفض 5 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 134 صنفا من قمح، فول صويا، زيوت متنوعة، أرز من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر (روسيا، أوكرانيا، البرازيل، الهند).

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 7 زيارات رقابية، وسجلت 165 منتجا و9 شركات، كما فحصت 790 منتجا جديدا، وأصدرت 24 شهادة بيع حر لـ 5 دول.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وسجلت الإدارة مضربي أرز.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 12 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، كما تم معاينة 9 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة والشرقية ودمياط، تم الموافقة على 7 مواقع منها.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ11 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات (البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، بني سويف).

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 25 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 20 شكوى، ويجري فحص 5 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 115 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

كما أجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، وأصدرت 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسُجل فندق لدى الهيئة واستوفى فندق لاشتراطات الترخيص وفقاً لقائمة الفحص ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 29 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 29 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات، وتم تسجيل وحدتين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 52 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 13 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 3 فروع؛ ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1299 فرعا لعدد 45 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 142 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 16 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 90 معاينة لمحال عامة.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط 8 أطنان مخلل، 7 آلاف عبوة مشروب غازي، وطن رنجة، وجميعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 500 مخالفة وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 11 إقرار إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات على عدد من المنشآت الغذائية داخل المدينة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية (برجر لحوم ودجاج، بسطرمة، سمبوسة، جبن موزاريلا وجبن رومي، حلويات شرقية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناء على قرار صاحب المنشأة.

وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحث مع بيرناديت اوسيندون رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

واستعرض الهوبي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الحفاظ على سلامة ومأمونية الغذاء في مصر، مشيراً إلى رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة هولندا في جذب ودمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد.

كما بحث رئيس الهيئة أوجه التعاون الفني وآلية مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية مع هولندا في الفترة القادمة.

من جانبها.. أكدت بيرناديت اوسيندون رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية حرص الهيئة على التعاون مع نظيرتها المصرية في مجال البحث العلمي المتعلق بسلامة الغذاء.

جدير بالذكر أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، صدرت مصر للسوق الهولندي فواكه وخضروات طازجة ومجمدة بإجمالي 231202 طن، في حين استوردت مصر من هولندا منتجات غذائية متنوعة منها أسماك مجمدة، سكر أبيض، كاكاو، منتجات ألبان وغيرها بإجمالي 34151 طنا، وذلك في الفترة من يناير - مايو من العام الجاري.

​