رحيل الدكتورة ماجدة صالح أشهر راقصة باليه في تاريخ الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

رحلت صباح اليوم، الدكتورة ماجدة صالح، أشهر راقصة بالية مصرية وعربية، صاحبة أول عرض بالية في تاريخ مصر قدمته عام 1966، ومديرة الأوبرا عام 1987، وعميد المعهد العالي للبالية.

ماجدة صالح هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق.

وقد رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.