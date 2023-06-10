بالصور.. أول فوج حجاج يغادر مصر إلى الأراضي المقدسة
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كتب- محمد عبيد:
تصوير- محمود بكار:
يشهد مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم السبت، انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة.
وينظم مطار القاهرة الدولي حفلا لتوديع أول أفواج حجاج القرعة داخل الصالة الموسمية المخصصة للحج والعمرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة الدولي.
وتم على هامش الاحتفالية، عقد مؤتمر صحفي، حضره الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات قطاع الطيران المدني.
وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي 5 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف جنيه وذلك للحجاج عبد الوهاب أبو الحميد علي وابتسام محمد أنوس ومحمد محمد الصباغ ومنى صلاح الدين حسين ورقية عبده رسلان.
وسلم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجوائز للحجاج داخل الصالة الموسمية قبل انطلاق رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.
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