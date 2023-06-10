الري: بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة وإدارة المساحة العسكرية

كتب- مصراوي:

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وإدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مشروع تشغيل المحطات الثابتة بأنظمة الرصد المختلفة.

وقع البروتوكول، المهندس خالد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة المساحة، واللواء محمد رضوان، مدير إدارة المساحة العسكرية.

وصرح الدكتور "سويلم" بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة لتوحيد أنظمة الإحداثيات المستخدمة بالدولة المصرية إلى نظام إحداثيات قياسي موحد بحيث يتم استخدامه بواسطة جميع الهيئات الحكومية والشركات المساحية المدنية المصرح لهم بتنفيذ أعمال الرفع المساحي بما يحقق سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية.

وأضاف أن هيئة المساحة وباعتبار أنها الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة وكذلك قياسات وحسابات الميزانية الدقيقة بهدف إنشاء روبيرات وكذلك قياسات الجاذبية المحلية وحسابها، وكذلك إنشاء الخرائط الأساسية للدولة، فقد أنشأت هيئة المساحة شبكة من المحطات الثابتة التي تغطي في مرحلتها الأولى منطقتى الوادي والدلتا، حيث تسعى الهيئة لتشغيل هذه الشبكة لتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المشروعات القومية للدولة ولتحقيق عائد مادي يساعد الهيئة على زيادة مواردها وتحديث وتطوير هذه الشبكة بما يخدم أهداف الدولة التنموية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالهيئة.

وأشاد الدكتور سويلم بما تمتلكه إدارة المساحة العسكرية من قدرات فنية متميزة تمكنها من توفير خدمات التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية إلى جانب تنفيذ جميع الأعمال المساحية بدقة عالية وجودة متميزة وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

جدير بالذكر أن البروتوكول الموقع يهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من مشروع المحطات الثابتة المكون من 44 محطة منتشرة بالدلتا حتى مطروح غربا ووادي النيل حتى إدفو جنوبا، ويمكن لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة من المشروع واستخدام طرق الرصد المختلفة GPS (RTK - Post Processing – Rinex) مما سيسهم في الإسراع بتنفيذ الأعمال المساحية بدقة عالية في ظل حرص الدولة على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية.​