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قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية مساعدة أمريكية خاصة بالتعليم الأساسي

01:58 م الخميس 01 يونيو 2023
قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية مساعدة أمريكية خاصة بالتعليم الأساسي

الرئيس السيسي

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القاهرة- (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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