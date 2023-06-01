قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية مساعدة أمريكية خاصة بالتعليم الأساسي
القاهرة- (أ ش أ):
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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