وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

مع بداية شهر يونيو 2023، الذي يشهد حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن مواعيد إجازات هذا الشهر، لمعرفة موعد وعدد أيام الراحة خلال العيد الكبير.

وتشمل إجازات شهر يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى المبارك بما فيها "يوم عرفة وأيام العيد كاملة"، على أن يتم ضم عطلة 30 يونيو لإجازة العيد.

ومن المقرر، أن يتم ترحيل إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو إلى ثاني أيام شهر يوليو المقبل، نظرًا لتزامنها مع إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

ويحل عيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية يوم الأربعاء 28 يونيو، وتكون الإجازة على النحو التالي:

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

- الأحد 2 يوليو، إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو 2023.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه سيولد هلال شهر ذو القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شـوال 1444 هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.​