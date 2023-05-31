أول تعليق من حسن شحاتة على تغيير مسمى القوى العاملة لـ"وزارة العمل"

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال الوزير، حسن شحاتة، في أول تعليق له عقب القرار، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى باستبدال مسمى "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة" إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح، والقرارات.

وأوضح الوزير، أن القرار شمل، بأن تُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وجاء القرار الصادر اليوم، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار تاريخي، وسيكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خصوصا وأن مسمى وزارة العمل، يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وجميع دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كون المسمى الجديد يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

كما أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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