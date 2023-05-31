محافظ الجيزة يتابع حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضاري بالمنيب

اليوم المتمم والأخير لـ"قرن" مايو.. لماذا شعر المصريون بطول هذا الشهر؟

كتب يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لسوق السمك الحضاري بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة تابع خلالها حركة البيع والشراء بالسوق والذي افتتح مؤخراً كنافذة حضارية لتجارة الأسماك بمحافظة الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، استمع المحافظ، خلال الجولة، لأراء الباعة والجمهور من المستهلكين للوقوف على حجم الإستفادة التى حققتها أعمال التطوير مؤكداً على الباعة بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالعرض والبيع للحفاظ على المظهر الحضارى ولتسهيل أعمال البيع والشراء بمختلف الباكيات.

وللحفاظ على مستوى نظافة السوق، شدد المحافظ على الدفع بورديات نظافة إضافية لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها للإستعداد الدائم لإستقبال المترددين على السوق.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بسوق ربيع الجيزى والذي من المقرر أن يضم مركز خدمة للسيارات ومطبعة ورق بعد إزالة السوق القديم لتحسين الصورة البصرية ومواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها كافة قطاعات المحافظة.

ووجه راشد، رئيس حي جنوب الجيزة ورئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بوضع مخطط شامل لتطوير موقع سوق السمك القديم وتجهيزه كسوق حضاري لخدمة أهالي المنطقة ولاستيعاب الباعة والأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة.

رافق المحافظ اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة و عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.