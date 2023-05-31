طلبَ تدخل الرئيس.. نقيب المهندسين يعلق على مشهد الاقتحام وتكسير الصناديق

كتب-محمد عبدالناصر:

علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين.

كانت الجمعية العمومية شهدت مساء أمس الثلاثاء، اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية؛ بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن عدد المهندسين حاضري الجمعية العمومية وصل إلى 24 ألف مهندس؛ وهو حضور تاريخي، وتوجه لهم بالشكر والتحية.

وأكد النبراوي أن جموع المهندسين جاؤوا مدافعين عن استقلال نقابتهم ورفض تدخل الأحزاب وتحقيق مطالبهم على الرغم من سوء التنظيم وحرارة الجو.

وأضاف النبراوي: 90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة، وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي، وأطمئن المهندسين أن معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه إلى قسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة، وكل مَن أساء إلى مصر وأساء إلى حق نقابة المهندسين".

وأكمل نقيب المهندسين: أتقدم بطلبات لرئيس الجمهورية، أولًا بضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية، وفتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل مَن تسبب في هذا المشهد ومنع تدخل الأحزاب في شؤون نقابة المهندسين، وتقديم كل الجناة المتسببين في هذا المشهد وفي الاقتحام والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى القضاء.

ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديدًا من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

​وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة به.