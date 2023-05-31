"الأسرة كلها ماتت بسبب السرعة الجنونية".. تفاصيل طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، لتشكيل لجنة من قِبل المحافظة لإعادة تخطيط المحاور المرورية الرئيسية بعد التوسع والتطوير في الحارات المرورية؛ مما يستلزم إشارات مرورية ومطبات صناعية وحدًّا أقصى للسرعة معلنًا للجميع .

وأشار سويلم، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن طلب الإحاطة جاء إثر تعرض أسرة كاملة إلى حادث مروع أمس، بشارع الشهيد سيد زكريا، بشيراتون هيليوبوليس، ولقي جميع أفراد الأسرة مصرعهم نتيجة السرعة الجنونية.

وأوضح النائب أنه بعد وقوع الحادث وإثر تجمع الآلاف من أهالي المنطقة في مكان الحادث الذين عبروا عن تذمرهم من السرعة وعدم وجود إشارات مرورية في تلك الشوارع وعدم وجود حد أقصى للسرعة حرصًا على سلامة المواطنين، قام بالتواصل مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأعطى توجيهاته بتركيب إشارات مرورية في شوارع عبد الحميد بدوي، وسيد زكريا، والمشير أحمد إسماعيل بمنطقة الشيراتون .

وأشار سويلم إلى أن محافظ القاهرة تفقد موقع الحادث ليلًا برفقته، وحرص على تقديم واجب العزاء في الأسرة المتوفاة، وقرر المحافظ من موقع الحادث إنشاء مطبات صناعية فورًا وتحديد حد أقصى للسرعة في تلك الشوارع ووضع كاميرات المراقبة، مشيدًا بحرص المحافظ على التدخل الفوري لحل الإشكالية .

وأعلن سويلم مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الإدارة المحلية الأسبوع المقبل؛ للحفاظ على أرواح المواطنين بعد تطوير الطريق، في شوارع شرق القاهرة بصفة عامة، ومصر الجديدة بصفة خاصة.