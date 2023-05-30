وزيرة البيئة تلتقي ممثلي شركة عاملة في مجال إدارة تشغيل ومعالجة المخلفات

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع شركة أسبيك إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات لمناقشة آلية تذليل العقبات التي تواجه الشركة في تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط، وبحضور المهندس أحمد سعد استشاري فني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.

وبحسب بيان، وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال، بدءا من انطلاق تلك المشروعات وإنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع التدوير، وكذلك إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ولائحته التنفيذية، وإصدار مجلس الوزراء لقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرشا لكل كيلو وات.

وأوضحت فرص القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات في مجالات تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية لآلية تنفيذ المشروعات في هذا المجال.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المشكلات التي تواجه الشركة في هذا المجال، وأكدت حرصها على تذليل العقبات التي تواجه كل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات لتيسير استكمال وتنفيذ أعمالها.

كما ناقشت مع الشركة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ الداعم في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفي ظل قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضحت الآلية والإجراءات المتبعة في توقيع العقود في هذا المجال، والدور الذي تقوم به الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

كما طلبت الدكتورة ياسمين فؤاد من الشركة تقديم دراسة فنية حول المقترحات المقدمة ومناقشتها بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستعراض المقترح ومتطلبات التنفيذ.

جدير بالذكر أنه قامت لجنة مشتركة تابعة لوزارة التنمية المحلية بإجراء تقييمات للشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، وتم اختيار 33 شركة مؤهلة لذلك العمل. ومنها الشركة التي تم الاجتماع معها اليوم.

وفى نهاية الاجتماع أبدت الشركة رغبتها في تقديم عرض فني لعمليات التدوير والمعالجة ببعض المحافظات وكذلك تم استعراض دور وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وضع النماذج الاسترشادية لكراسة الشروط والمواصفات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وهي الجهة المنوط بها أعمال الطرح والتعاقد.