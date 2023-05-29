الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد غدا حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جميع الأنحاء. كما تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تتكون أمطار خفيفة على جنوب سيناء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33، الصغرى 22.

العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 22.

بنهــــا العظمى 33، الصغرى 21.

دمنهور العظمى 32، الصغرى 21.

وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 21.

كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 20.

المنصورة العظمى 32، الصغرى 21.

الزقازيق العظمى 34، الصغرى 20.

شبين الكوم العظمى 33، الصغرى 21.

طنطا العظمى 32، الصغرى 19.