بـ115 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف ذرة وصويا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

جاء ذلك في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار، وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 10 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا واضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.