سيول على 3 مناطق اليوم.. تفاصيل تقرير التنمية المحلية بشأن الطقس

كتب- محمد نصار:

اطلع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة إجراءات المحافظات التي تتعرض لموجة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارا من اليوم وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وتضمن التقرير، متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، حيث شهدت البلاد منذ أمس حالة من عدم الاستقرار على مناطق متفرقة من البلاد وصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويتوقع اليوم سقوط أمطار رعدية قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ولم يتم الإبلاغ عن تجمعات للمياه، بالإضافة إلى تكون سيل بعد الزعفرانة بـ20 كم منحدر من الجبل في اتجاه رأس غارب مما جعل حركة سير السيارات تعمل ببطء تحت إرشادات المرور، وتم تواجد وجاهزية معدات الطرق لرفع تجمعات المياه.

وشهدت محافظة أسيوط سقوط أمطار متوسطة بمراكز الفتح وديروط والغنايم وأبنوب، وجزيرة المعابد شرق النيل أبنوب، وأمطار خفيفة بقرى مركز منفلوط ومركز أسيوط بحري وحي غرب أسيوط ولم ترتق إلى تجمعات للمياه، كما شهدت محافظة جنوب سيناء سقوط أمطار خفيفة بمدن أبو رديس وطور سيناء ورأس سدر.

ولفت التقرير إلى أن الوضع بمحافظة الجيزة شهد نشاطا للرياح دون سقوط أمطار، كما شهدت محافظة الاسكندرية ارتفاعا في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط رياح محملة بالأتربة مع وجود سحب مرتفعة وليست منخفضة مع عدم وجود أمطار.

وفي محافظة الإسماعيلية تفاوتت زيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة بين متوسطة وشديدة في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة من وإلى الإسماعيلية، وكسر وسقوط بعض الأشجار حيث تم سقوط 2 شجرة بالقنطرة، وتقطيع أسلاك الكهرباء وتوقف حركة المعديات، وتم على الفور التعامل مع الموقف ورفع الأشجار وفتح الطريق للمارة والسيارات وإخطار شركة الكهرباء لفصل التيار عن الأسلاك المقطوعة وجار الإصلاح.

وقال اللواء هشام آمنة، إن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، لتذليل أي معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وأشار التقرير إلى غلق ميناء العريش البحري، وميناء السخنة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الأفقية، مؤكدا وجود رياح شديدة على محافظات سوهاج والفيوم وبني سويف محملة بالأتربة تسببت في سقوط بعض الأشجار والنخل وأعمدة الإنارة دون وقوع إصابات، وتم رفع الأشجار وإصلاح عطل الكهرباء بالتنسيق مع طوارئ الكهرباء على الفور وفتح الطرق أمام المارة.

كما أشار التقرير إلى أنه تم في محافظة أسوان إجراء غلق مؤقت للملاحة النهرية ومد الإغلاق الملاحي بكامل المجري الملاحي "الأقصر - أسوان" وبحيرة ناصر لسوء الأحوال الجوية وهبوب رياح ذات سرعة عالية وانخفاض مستوى الرؤية.

كما سقطت أمطار متفاوتة على مدينتي دراو وأسوان وبعض القرى، وشهدت محافظة المنوفية رياحا شديدة مثيرة للرمال والأتربة، فيما استقر الطقس بباقي المحافظات ولم يتم الإبلاغ عن معوقات مع رفع الاستعدادات لمجابهة تقلبات الجو المفاجئة.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى في المحافظات، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، مشددا على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أولا بأول.