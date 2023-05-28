رئيس سلطة الطيران يستقبل نظيره الإماراتي لبحث التعاون المشترك بين الجانبين

كتب - محمد عبيد:

استقبل الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني، سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مجالات الطيران المدني المتعددة، وتم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الطيران المدني وأوجه التطور والنمو المتلاحق في صناعة النقل الجوي على مستوي منطقة الشرق الأوسط، وسبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سلامة الطيران والتدريب، حيث تم استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما وتطلعهما لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق التطور والنمو في مختلف أنشطة الطيران المدني الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاديات البلدين.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل كل من سلطة الطيران المدني المصري والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لدعم وتطوير منظومة الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على حرصهما في مواصلة مسيرة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والتطور لصالح هذا المرفق الحيوى المهم.​