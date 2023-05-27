إحباط 4 محاولات لتهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 4 ركاب يهربون مخدرات متنوعة عبارة عن حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وذلك فور وصولهم من دول إيطاليا وإنجلترا والمغرب وفرنسا، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعة من الحشيش المخدر بوزن 25 جراما مخبأة داخل جيب بنطلون في حقيبة الراكب، وتم الضبط بواسطة دينا حسن، مأمور الجمرك، وأحمد سيد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، استوقف محمد جمال، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء فتحي، مأمور الجمرك، ومحمد موافي، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب أجنبي من أصل مصري.

وفتش أحمد عبد الرشيد، مأمور الجمرك، حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط علبتين بهما كبسولات لعقار بريجابالين المدرج بجدول المخدرات بإجمالي 180 كبسولة.

والمحاولة الثالثة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا، استوقف محمد محمود، مأمور الجمرك، أحد الركاب، وفتش أحمد جمال، مأمور الجمرك، وأسامة دياب، مدير الجمرك، الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط قطعتين من مخدر الحشيش بوزن 54 جراما أسفل الملابس الداخلية للراكب في مكان حساس.

والمحاولة الرابعة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من باريس، استوقف إسلام ماهر، مأمور الجمرك، أحد الركاب، وفتش سامي نبيل، مأمور الجمرك، حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 75 شريطا لعقار "لاريكا بريجابالين" المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 1050 كبسولة.

ووجه محمود عبد النبي عباس، مدير الإدارة الأولى بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 56 للراكب الأول، ووجه مصطفى حلمي، مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 ضد الراكب الثاني، كما وجه أسامة دياب، مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 58 للثالث.

كما وجه أحمد الحكش، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 59 للراكب الرابع، وذلك بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الركاب الأربعة للنيابة.

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