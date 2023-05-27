كراسة الشروط بـ299 جنيها.. أسعار وشروط حجز مقابر الإسكان بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن توفير عدد من المقابر للمواطنين المسلمين والمسيحيين في المدن الجديدة.

وجاءت تفاصيل الحصول على مقبرة في المدن الجديدة المتاح بها المقابر كما يلي:

مدينة العاشر من رمضان

- تم توفير حجز 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا تقريبا للقطعة.

- تم توفير 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترا للقطعة.

- يمكن التقديم للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان - الشروق - العبور) بنظام مقابل حق الانتفاع.

ويتم التخصيص بمقابل حق الانتفاع على النحو التالي:

1- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان.

2- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحجز:

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصري الجنسية " وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة".

2- يكون المتقدم للحجز من قاطني مدن (العاشر من رمضان - الشروق - العبور).

3- ألا يكون سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

4- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

مدينة 15 مايو

- يوجد 489 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا تقريبا للقطعة.

- يوجد 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 30 مترا للقطعة بنظام حق الانتفاع.

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 15 مايو نظير سداد مبلغ 299 جنيها للكراسة.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 7 مايو المقبل حتى 27 مايو بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

- قيمة حق الانتفاع للمتر المربع 2300 جنيه.

- يتم سداد 30 ألف جنيه دفعة حجز وذلك مع استمارة الحجز.

شروط التقديم على المقابر

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا وليس شخصًا معنويا شركة أو مؤسسة.

2- يكون من قاطني مدينة 15 مايو.

3- ألا يكون سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته -الزوج الزوجة الأولاد القصر.

4- لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

5- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

6- يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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