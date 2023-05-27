إعلان

BBC

كراسة الشروط بـ299 جنيها.. أسعار وشروط حجز مقابر الإسكان بالمدن الجديدة

12:51 م السبت 27 مايو 2023
كراسة الشروط بـ299 جنيها.. أسعار وشروط حجز مقابر الإسكان بالمدن الجديدة

مقابر الإسكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن توفير عدد من المقابر للمواطنين المسلمين والمسيحيين في المدن الجديدة.

وجاءت تفاصيل الحصول على مقبرة في المدن الجديدة المتاح بها المقابر كما يلي:

مدينة العاشر من رمضان

- تم توفير حجز 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا تقريبا للقطعة.

- تم توفير 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 60 مترا للقطعة.

- يمكن التقديم للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان - الشروق - العبور) بنظام مقابل حق الانتفاع.

ويتم التخصيص بمقابل حق الانتفاع على النحو التالي:

1- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان.

2- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحجز:

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصري الجنسية " وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة".

2- يكون المتقدم للحجز من قاطني مدن (العاشر من رمضان - الشروق - العبور).

3- ألا يكون سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

4- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

مدينة 15 مايو

- يوجد 489 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا تقريبا للقطعة.

- يوجد 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة 30 مترا للقطعة بنظام حق الانتفاع.

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 15 مايو نظير سداد مبلغ 299 جنيها للكراسة.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 7 مايو المقبل حتى 27 مايو بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

- قيمة حق الانتفاع للمتر المربع 2300 جنيه.

- يتم سداد 30 ألف جنيه دفعة حجز وذلك مع استمارة الحجز.

شروط التقديم على المقابر

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا وليس شخصًا معنويا شركة أو مؤسسة.

2- يكون من قاطني مدينة 15 مايو.

3- ألا يكون سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته -الزوج الزوجة الأولاد القصر.

4- لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

5- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

6- يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

اقرأ أيضًا:

ننشر إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة والتقديم على المرافق

كاملة التشطيب وألوان مميزة.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة- صور

لتجنب النصابين.. طرق وخطوات شراء شقق الإسكان من الحاجزين

بعد ظهور النتيجة.. موعد التسليم وسداد الأقساط لشقق سكن لكل المصريين 3

سوق مصراوى

مقابر الإسكان المدن الجديدة وزارة الإسكان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

"كورنيش الإسكندرية تحول إلى جراجات".. طلب إحاطة لمدبولي ووزيرين
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

كيلو اللحوم بـ195 جنيها..الشراء من هذه الأماكن اعتبارا من اليوم- اضغط للتفاصيل