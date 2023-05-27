الإسكان: تنفيذ اللمسات الأخيرة لوحدات "سكن بديل العشوائيات" بالعبور الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذي يتم تنفيذه بمدينة العبور الجدبدة، تمهيدا لتسليم المستحقين، لافتا إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمالي 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومول تجاري ومركز طبي وحضانة.

وأكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، استمرار أعمال الزراعة وتركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق بين العمارات والجزر الوسطى للطرق بسكن بديل العشوائيات بالحي 14، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ إنهاء بعض الملاحظات الأخيرة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم تنفيذ المشروع طبقا لأفضل المواصفات الفنية وبما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمنتقلين للسكن بالمدينة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد علي، أنه في إطار الدور التنموي الذي ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجاري تنفيذها بالحي الـ14 بالمدينة، موضحا أنه جار تنفيذ مركز طبي ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ806 عمارات بالحي الـ14 بمساحة 5780 م2 وبتكلفة إجمالية 12 مليونا و300 ألف جنيه، وذلك لخدمة قاطني الحي ودعم المنظومة الصحية.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من نسبة 90% من أعمال تنفيذ المركز الطبي، وذلك ضمن 4 مراكز طبية بالحي الـ14 جارٍ الانتهاء منها قريبا، ويتكون مبنى المركز الطبي من دور أرضي ودورين علويين ويضم (عيادات - صيدلية - سكن أطباء وتمريض - غرفة أشعة - معمل تحاليل)، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضي فقط.​