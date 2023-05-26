الاثنين.. قصور الثقافة تطلق فعالياتها بقرى "حياة كريمة" بمحافظة المنيا

كتب- محمد شاكر:

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، الاثنين المقبل، 29 مايو الحالي، ويستمر حتى 5 يونيو المقبل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة: إن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تطلقه قصور الثقافة بمحافظة المنيا نستكمل به فعاليات الأسابيع الثقافية التي سبق تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سبق تنفيذ 16 أسبوعا ثقافيا ضمن في مراكز وقرى محافظات مبادرة حياة كريمة وهي أسيوط وقنا والفيوم والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية، وبني سويف، والأقصر، وهي الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من أهالي وأبناء هذه المحافظات.

وأوضح "عطوة" أن فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بالمنيا تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المكثفة لأبناء المنيا منها عروض فنية، وكورال وتنورة ومسرح عرائس للأطفال، ولقاءات توعوية للشباب، وندوات وورش حكي، بالإضافة إلى ورش فنية تعليمية في عدة حرف يدوية، كما يتم تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة، إضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلى المكتبات والمدارس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، بجانب اكتشاف المواهب في مجالات التمثيل، العزف والموسيقى، الغناء.

​