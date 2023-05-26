وزير الأوقاف: البخيل من ذكر عنده اسم الرسول ولم يصل عليه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن البخيل من ذكر عنده النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يصل عليه والمحروم من حُرِمَ الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم) .

وأوضح أن المحب هو من أحب الله ورسوله، فحب رسول الله وكثرة الصلاة عليه سبيل شفاعته ونيل صحبته والشرب عند الحوض بيده الشريفة، فالمرء مع من أحب، وندين لله عز وجل بأن حب الله سبحانه وتعالى وحب كتابه العظيم وحب رسوله الكريم ( صلى الله عليه وسلم) جزء أصيل من عقيدتنا.

وتابع وزير الأوقاف:"اللهم ارزقنا المزيد من حبك وحب رسولك وحب من أحبك وحب من أحب رسولك وحب طاعتك وحب ما يرضيك عنا وحب ما يقربنا إلى حبك، واكفنا شر كل ذي شر ومن أراد بنا أو بوطننا سوءا واصرف كيدهم، نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن كسرنا إلى جبرك ومن فقرنا إلى غناك، فإنك تعلم ما لا نعلم وتقدر ولا نقدر، فتجاوز يا رب عنا فيما نعلم وما تعلم ولا نعلم وما أنتم به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.

ومن المقرر أن تؤدي مساجد اليوم بعد صلاة الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من 3 لـ 5 دقائق.​