هاني الناظر يؤكد انضمامه لـ"كتلة الحوار": أسعد بخدمة مصر

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، انضمامه إلى كتلة الحوار"، الذي أُعلن عن تدشينه كأول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني.

وقال الناظر، في تصريح خاص لمصراوي: أتمنى أن يكون وجودي إضافة، وأسعد دوما بخدمة مصر.

وأعلن المهندس باسل عادل، نائب وزير الشباب والرياضة السابق، تدشين “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات.

وقال "باسل" إن الكيان الجديد ولد من رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديميين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لآفاق رحبة من الحرية والرفاهية والعدالة.

ويضم الكيان الجديد مجلس أمناء مكون من 20 عضوًا مؤسسًا.​