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BBC

طقس 72 ساعة.. أتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

10:48 ص الخميس 25 مايو 2023
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 25 مايو إلى السبت 27 مايو 2023.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

طقس اليوم الخميس 25 مايو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

طقس غدا الجمعة 26 مايو

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس السبت 27 مايو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وسيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

سوق مصراوى

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة أمطار رعدية

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