“كتلة الحوار”.. تدشين أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس باسل عادل، نائب وزير الشباب والرياضة السابق، تدشين أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني بعنوان “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات.

وقال الكيان الجديد في بيان إنه في يوم 23 مايو 2023 ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.

وأضاف البيان: “لا نقصي أحدًا ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون؛ وننطلق من شرعية الدستور، التي تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، ونعتبر ثورتا (٢٥ يناير و٣٠ يونيو) المكون السياسي لحاضرنا ومستقبلنا، واللتان أسستا لجيل المعرفة السياسية والذي يسعى لأن يؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي في منطقة بين التشدد والتهليل”.

ويضم الكيان الجديد مجلس أمناء مكون من 20 عضوًا مؤسسًا، برئاسة باسل عادل.

وجاء مجلس الأمناء من الأتي:

دكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث.

دكتوره شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد و العميد السابق كليه اقتصاد و علوم سياسيه جامعة القاهرة.

دكتورة غاده موسي أستاذ مساعد بكليه اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة.

دكتور محمد القرماني استاذ مساعد السياسات العامه بالجامعه الأمريكية.

دكتور حسن الحيوان أستاذ إداره الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس.

المهندس حسام علي السياسي الليبرالي.

النائبة السابقة مارجريت عازر.

سوزان حرفي السياسيه و الكاتبة.

دكتور محمد عبدالمجيد مدرس القانون التجاري و سياسي حزبي.

دكتور صديق عطية.

دكتور جمال العسكري.

دكتور جودة جلال الباحث الاقتصادي.

جهاد عبود سياسي حزبي.

دينا فاروق إعلاميه بالتلفزيون المصري.

أسامه مرتضي - محامي.

مصطفي كمال باحث سياسي.

المهندس أحمد إسماعيل سياسي ليبرالي.

نورهان خميس حنفي.

عمرو الوزيري سياسي.

عمرو عز سياسي.

أحمد الغنام مساعد وزير القوي العامله الأسبق سكرتير اتحاد شباب عمال مصر مساعد رئيس حزب العد