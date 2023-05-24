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بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة ملفات مهمة

11:39 ص الأربعاء 24 مايو 2023
بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة ملفات مهمة

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدة ملفات.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس عددا من القرارات الهامة عقب انتهاء الإجتماع يصدر بها بيان رسمي من مجلس الوزراء.

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