بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة ملفات مهمة
كتب- محمد سامي:
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدة ملفات.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس عددا من القرارات الهامة عقب انتهاء الإجتماع يصدر بها بيان رسمي من مجلس الوزراء.
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