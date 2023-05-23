انطلاق مؤتمر اتحاد ضباط معلومات الطيران لأول مرة بالقاهرة لمناقشة التحول الرقمي

كتب- محمد عبيد:

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لاتحاد ضباط معلومات الطيران المدني، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثلي الاتحاد (IFAIMA).

وناقشت جلسات المؤتمر قضايا مهمة أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل، بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني الدولي، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات ، ومحمد أبوبكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة ICAO، ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لتكنولوجيا معلومات الطيران UNITED ATS.

ورحب فرناندو لابيس رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران، بأعضاء الاتحاد الدولي من جميع بلدان العالم، في انعقاد نسخته هذا العام لأول مرة في القاهرة.

وقال: إنه بعد مرور 15 عاما والتصدى للعديد من التحديات التي تواجه مجتمع معلومات الطيران الدولي، نستطيع أن تستكمل الجهود مع رئيس جديد للاتحاد Fumi Adeyemi الرئيس الجديد للاتحاد بعد اختيارها في الجمعية العمومية التي انعقدت في القاهرة قبل بدء اجتماعنا السنوي ، ووجه رئيس الاتحاد الدولي لضباط معلومات الطيران، الشكر لمصر على استضافة الاجتماع السنوي لهذا العام للاتحاد، والشركة المتحدة لتكنولوجيا الطيران على رعايتها لهذه الاستضافة بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري.

وأعربت فومي أديمي، على تقديرها لجهود رئيس "الايفاما" السابق على مدار سنوات لخدمة مجتمع معلومات الطيران، مضيفه أن سمة اجتماع الـ IFAIMA هذا العام هو الانطلاق نحو التحول الرقمي واقتحام آليات الديجتال لأنظمة الملاحة الجوية، مضيفة أربطوا الأحزمة استعدادا لانطلاق نسخة هذا العام.

ورحب رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNTED ATS بمجتمع IFAIMA الدولي، ولقاءهم من جديد بعد جائحة كورونا، حيث كانت أخر مرة اجتمع فيها الاتحاد الدولي عام 2019، معربا عن تقديره لجهود الاتحاد خلال السنوات الماضية على دعم العاملين في إدارات معلومات الطيران حول العام، في مواجهة التحديات التي تواجههم ، وثمن المدبولي جهود ضباط معلومات الطيران التي يبذلونها من أجل خدمة سلامة حركة الطيران العالمي، وسط تحديات كبيرة تواجهها الصناعة العالمية، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه إدارات معلومات الطيران.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التدريب على أعمال الطيران المدني، بهدف تنظيم وتوثيق التعاون المشترك في دعم برنامج المنظمة الدولية للطيران المدينة No country left behined حيث وقع الاتفاقية سيف محمد السويدي ورضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، القاهرة لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي انعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.