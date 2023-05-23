قبل التصويت على جوائز الدولة.. "الأعلى للثقافة" يعلن القوائم القصيرة

كتب- محمد شاكر:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة (النيل- التقديرية- التفوق).

وتضم القوائم القصيرة الأسماء التي انتهت إليها لجان الفحص في المجالات الثلاثة (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)، والتي سيصوت عليها المجلس خلال اجتماعه التاسع والستين المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالي.

وذلك على النحو التالي:

أولاً: المرشحون لجائزة النيل للمبدعين المصريين

في الفنون

د.عبد السلام عيد

الفنان يحيى الفخراني

(التنافس على جائزة واحدة)

في الآداب

الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة

المرحوم د.محمد عناني

(التنافس على جائزة واحدة)

في العلوم الاجتماعية

د.صابر عرب

د.علي الدين هلال

(التنافس على جائزة واحدة)

ثانيًا: المرشحون لجائزة النيل للمبدعين العرب

الفنان ضياء عزاوي (العراق)

أ.د.عبد الله الغذامي (السعودية)

(التنافس على جائزة واحدة)

ثالثًا: المرشحون لجوائز الدولة التقديرية

في الفنون

د.أشرف زكي

د.دليلة الكرداني

د.مجدي البيلي

نهى برادة

هاني شنودة

د.هناء ضاحي

(التنافس على ثلاث جوائز)

في الآداب

المرحوم د.عبد الرحيم الكردي

هالة البدري

د.صابر عبد الدايم

د.أحمد يوسف

حسين القباحي

د.أحمد تيمور

(التنافس على ثلاث جوائز)

في العلوم الاجتماعية

د.إسماعيل جمعة

د.السيد فليفل

د.الغريب زاهر

د.حسام لطفي

د.حسن السعدي

صلاح سالم

د.عادل عبد الله

المستشار عبد المجيد محمود

(التنافس على أربع جوائز)

رابعًا: المرشحون لجائزة الدولة للتفوق

في الفنون

المخرج أحمد إسماعيل

د.رانيا يحيى

السيناريست عمرو سمير عاطف

الفنان فتحي عفيفي

(التنافس على جائزتين)

في الآداب

حسن عبد الموجود

فتحي عبد السميع

الروائي محمد إبراهيم طه

المرحوم د.مصطفى سليم

(التنافس على جائزتين)

في العلوم الاجتماعية

د.أحمد رجب

د.السيد سليمان

د.حسن سلامة

د.خلف الميري

د.محمد المنسي

د.هناء الجوهري

(التنافس على ثلاث جوائز)

جدير بالذكر أن الأخذ بالتصويت على قوائم قصيرة صدر العمل به في عام ٢٠١٧، وتم تطبيقه في العام التالي ٢٠١٨.

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