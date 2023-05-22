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​​فريق من خريجي "هندسة حلوان" يفوز بالمركز الأول بهاكثون بمؤتمر الأمن السيبراني

10:30 م الإثنين 22 مايو 2023
​​فريق من خريجي "هندسة حلوان" يفوز بالمركز الأول بهاكثون بمؤتمر الأمن السيبراني

كلية الهندسة جامعة حلوان

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(أ ش أ):

فاز فريق من خريجي كلية الهندسة بجامعة حلوان بالمركز الأول بمسابقة هاكثون "We Innovate" بمؤتمر الأمن السيبراني وأنظمة الاستخبارات CDIS، بقيمة 6000 دولار أمريكي.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان أن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان قدما التهنئة للفريق، وتمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي لكل الطلاب.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بأبناء الجامعة وكلية الهندسة، وما يقومون بتحقيقه من إنجازات ومشاركات في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

وقدم الفريق مشروعا يهدف إلى تقديم حل متعدد المستويات لحماية تطبيقات الأجهزة المحمولة من الهجمات الضارة.

جدير بالذكر أن المتسابقين شاركوا فى أكتر من 20 مسابقة خلال دراستهم في الكلية واستطاعوا أن يحققوا مراكز أولى في معظمها، وكانوا من أفضل 20 فريقا على مستوى العالم في نهائيات مسابقة Google DSC Solution Challenge 2020، ومثلوا مصر في نهائي United Nations Cybersecurity Challenge Hackathon 2019 في النمسا.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

كلية الهندسة جامعة حلوان المركز الأول بمسابقة هاكثون مؤتمر الأمن السيبراني خريجي هندسة حلوان

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