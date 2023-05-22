وزير التموين: سنتعاون مع إيطاليا بمجال تطوير أسواق "اليوم الواحد" والجملة

(أ ش أ):

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم التعاون مع إيطاليا بمجال تطوير أسواق (اليوم الواحد) الموجودة في كافة أنحاء مصر، ودعم إنشاء أسواق الجملة.

وأضاف وزير التموين - في بيان، اليوم الاثنين- أن التنفيذ سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن الوزير شارك كممثل للحكومة المصرية في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين، المنعقد حاليا بالعاصمة روما، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

وأضاف البيان أن الجمعية العمومية بدأت فعاليتها بكلمة ترحيب من رئيس اتحاد الزراعة الإيطالي، تلتها كلمة للرئيس المنتخب الجديد لاتحاد التحالف العالمي لأسواق المزارعين، وكلمة للمفوض السامي للحكومة الإيطالية للأمن الغذائي، الذي قام بزيارة مصر في الفترة الماضية، ثم رئيس اتحاد أسواق الجملة الإيطالي، وسوف تستكمل خلال اليومين القادمين لقاءات مع الجهات المعنية في هذا الشأن، إلى جانب لقاءات مع الشركات التي ستبدأ في الاستثمار في مصر.

وألقى وزير التموين والتجارة الداخلية، كلمة مصر أمام الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين على مستوى العالم، والتي عقدت في روما بإيطاليا.

وأكد على التعاون الوثيق بين مصر وإيطاليا وكل اتحادات العالم، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تضرب بجذورها في التاريخ، وأن التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وإيطاليا، وتبادل الخبرات في كل المجالات يشهد تقدمًا مستمرًا.

وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في هذه الاجتماعات في إطار اهتمام مصر بقضية الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية الحالية، وكذلك حرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الإيطالي في هذا المجال.

وأشار البيان إلى أن وزير التموين يرافقه سفير مصر بإيطاليا السفير بسام راضي، تفقدا معرض المنتجات الزراعية، المقام على هامش اجتماع التحالف العالمي لأسواق المزارعين، والذى يعتمد على أحدث التكنولوجيا في إنتاج المحاصيل والحبوب.