حدث في 8 ساعات| آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة وأسعار مواصلات مصر في 6 مدن جديدة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، التقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة، وزيارة السلطان العاصمة الإدارية، وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الحالي الموافق 4 يونيو 2023.

سلطان عُمان يتفقد مدينة الفنون ومسجد مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة صباح اليوم، في ثاني أيام زيارة جلالة السلطان لمصر.

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قرار جديد من وزير التعليم بشأن تسريب امتحانات الثانوية 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا مهمًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات للجمهورية، بشأن منع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023.

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أغلى تذكرة بـ13 جنيها.. أسعار خطوط مواصلات مصر في 6 مدن جديدة

تشغل شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي في محافظة القاهرة مجموعة من الخطوط داخل المدن الجديدة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات للتذكرة وحتى 13 جنيها حسب الخط والمسافة التي يقطعها الراكب.

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أجواء ترابية وموجة حارة.. 7 نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، يتخوّف البعض من أن تؤدي تقلبات الطقس إلى الإصابة بالأمراض التنفسية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وحساسية الصدر ومرضى الجيوب الأنفيّة.

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"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات 3 هيئات للعاملين بها- مستند

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزارياً بإعادة تشكيل لجنة بحث وحصر أعداد العاملين الذين يحتاجهم العمل في هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وزيرة البيئة: مشروعات طاقة شمسية تتعدى 40 ميجاوات بشرم الشيخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التزام الوزارة بالعمل منذ عدة سنوات مع محافظة جنوب سيناء وتحت قيادة اللواء خالد فودة على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

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الحج السعودية تعلن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

قال حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الحالي الموافق 4 يونيو 2023.

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بعد ارتفاع الأسعار.. تحرك عاجل من اتحاد المقاولين لإنقاذ الشركات من الانهيار

طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء جميع الجهات المعنية ومتخذي القرار بضرورة صرف تعويضات شركات المقاولات في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع من ارتفاع جميع أسعار الخامات ومواد البناء بشكل غير مسبوق.

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القمر والمريخ والزهرة.. تفاصيل منظر سماوي رائع الليلة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه بداية الليل اليوم الاثنين 22 مايو 2023 يمكن رصد لقاء لافت للنظر بين القمر والمريخ والزهرة بالأفق الشمال الغربي وهي ثلاثة من أقرب وألمع العوالم مجاورة لبعضها في منظر وكأنه من الخيال العلمي وهي مشاهدة بالعين المجردة.

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مدبولي يوجه بتوفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

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وزير الكهرباء: رفضنا 10 ملايين عداد مسبوق الدفع من "هواوي" الصينية

نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استيراد العدادات مسبوقة الدفع من الخارج، قائلا: "لم نستورد عدادًا واحدًا مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدنا على التصنيع المحلي".

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