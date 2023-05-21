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BBC

الطقس الآن.. انخفاض في الرؤية ورمال وأتربة على القاهرة والجيزة

10:37 م الأحد 21 مايو 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد مناطق القاهرة الكبرى موجة من الأتربة والرمال المثارة الآن.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى.

وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية يوجد انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة.

وأكدت الهيئة يستمر تأثير رياح جنوبية نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

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