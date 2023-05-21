"قوى البرلمان" توافق على موازنة الوزارة للعام المالي 2023-2024

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، استمرار الوزارة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

وأوضح الوزير، لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وناقش الاجتماع، مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.

وحضر الاجتماع سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وبعض أعضاء اللجنة: النائب أحمد عاشور، والنائبة إحسان شوقي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة ألفت المنزلاوي، والنائبة منيرة الأشقر.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ،وحسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، ورضا العربي المستشار المالي للوزارة، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط، وإبراهيم على مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفى إسماعيل محمد مدير إدارة الموازنة للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهنادى محمد حسن مدير إدارة الموازنة بديوان عام الوزارة، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وإسلام رافع مسئول الاتصال السياسى والشؤون البرلمانية.



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